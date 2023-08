Il temperamento infuocato di Massimilianodopo una partita deludente, ma questa volta ha destato attenzione per un'assenza inaspettata dalla conferenza stampa post-partita. L'allenatore della Juventus è stato sostituito dai microfoni dal suo vice Marco, che ha spiegato un malore accusato da Allegri come motivo della sua assenza. Tuttavia, diverse versioni della storia sono emerse, compresa una dichiarazione successiva dell'ufficio stampa del club che ha sottolineato "stanchezza generalizzata" come causa principale. La verità rimane sfuggente, ma sembra che il tecnico abbia lasciato il campo arrabbiato per vari fattori, tra cui la prestazione della squadra e alcune decisioni arbitrali discutibili.L'atteggiamento infiammato di Allegri è emerso chiaramente quando è entrato negli spogliatoi urlando dopo la partita che non è andata come aveva sperato e preparato. Secondo Gazzetta, la sua voce arrabbiata è stata udita anche fuori dagli spogliatoi, lasciando intravedere la sua frustrazione. Tuttavia, questa volta, la sua presenza alla conferenza stampa è stata evitata, apparentemente a causa del suo stato di salute. Landucci ha sottolineato che si è trattato di un "piccolo malore" ma non grave. Le voci iniziali di allarme sono state mitigate dalla dichiarazione ufficiale del club che ha optato per enfatizzare la "stanchezza generalizzata" come ragione per risparmiare ulteriore stress ad Allegri. Le speculazioni su cosa potrebbe aver scatenato questa reazione sono numerose. La Juventus è stata impegnata in una stagione difficile e le aspettative sono alte.