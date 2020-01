I due pareggi contro l’Atalanta e il Lecce hanno rallentato l’Inter, mentre la Juve ha messo in fila cinque successi, I primi risultati del 2020 - si legge in una nota di Agipronews - hanno quindi portato ad un distacco di quattro punti tra le due squadre e anche sulla lavagna dei favoriti comincia ad esserci una differenza importante tre le due principali candidate alla vittoria della Serie A. I bianconeri sono infatti favoriti nelle proposte antepost a quota 1,45, mentre i nerazzurri dopo i due recenti passi falsi hanno perso un po’ di credibilità, tanto che l’offerta per il titolo di campione d’Italia all’Inter è salita fino a 4,00 volte la posta. Come se non bastasse si fa sempre più sotto la Lazio: undici vittorie di fila per la squadra di Inzaghi, che ha una partita da recuperare (quella con il Verona, rinviata in occasione della Supercoppa vinta da Immobile e compagni contro la Juventus) ed è potenzialmente seconda in classifica. Un passo alla volta la Lazio sta conquistando credibilità e ora è terza in lavagna con la quota per il titolo che è scesa fino a 6,50 volte la posta. La sfida per la Serie A si chiude qua. Atalanta e Roma sono staccate rispettivamente a 50 e 75 volte la posta, il Napoli sta vivendo la stagione più brutta degli ultimi anni e l’offerta è salita addirittura a quota 500.