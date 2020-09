La squadra è in pieno "work in progress" e la caccia allo scudetto diventa più combattuta che mai. I betting analyst rivedono ancora le loro previsioni dopo il pareggio strappato dalla Juventus in casa della Roma, al termine di una partita più in salita del previsto. Il lavoro che attende Andrea Pirlo è ancora lungo e ad approfittarne è l’Inter, vittoriosa alla prima uscita dopo la rimonta da brividi sulla Fiorentina. Le distanze tra le due squadre si accorciano sul tabellone 888sport.it, dove per la prima volta dall’apertura delle scommesse sul titolo la Juve sfora quota 2,00: stamattina, alla riapertura delle giocate sul titolo, i bianconeri sono dati a 2,10 (dall’1,95 di inizio campionato), di un soffio avanti sull’Inter, offerta a 2,75. Terze incomode, anche se più staccate, Atalanta e Napoli, entrambe a 8 volte la posta. La sorpresa dopo le prime due giornate è il Milan, a punteggio pieno in classifica e in quota a 14,00, davanti alla Lazio che in attesa del recupero con l’Atalanta è a 21,00.