Quote scudetto: due novità che per i betting analyst annunciano battaglia, per quanto al momento ancora nettamente sbilanciata a favore dei bianconeri. Rispetto a venti giorni fa, però, la Juventus registra un rialzo nelle quote sul campionato 2019/2020: dall’1,45 di apertura, circa 20 giorni fa, l’offerta sul nono titolo di fila, riferisce Agipronews, è salita a 1,60 sul tabellone Snai. A fare un deciso balzo in avanti è invece stata l’Inter, partita a 7,50 e ora passata a 4,50, proprio alle spalle dei bianconeri. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle anche il Napoli, ora terzo nella lista degli analisti, stabile a 7,50. Rimangono lontanissime, infine, le valutazioni di Milan a Roma, entrambe a 25 volte la posta.