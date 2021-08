Prima l'addio di Ronaldo, poi i quattro gol realizzati nelle prime due giornate. Ciro Immobile diventa il nuovo padrone delle scommesse sul capocannoniere del campionato e a pochi giorni dall'apertura delle giocate il centravanti biancoceleste passa da quota 8,00 a 3,00 su Planetwin365. Lontani al momento i principali concorrenti: Luis Muriel, per ora a una rete, si gioca a 9,00 alla pari con l'altro atalantino Zapata, mentre si va in doppia cifra per Lautaro Martinez, a 10,00. Passi avanti significativi per i due esordienti in Serie A, Olivier Giroud e Tammy Abraham, con il milanista particolarmente in luce dopo la doppietta al Cagliari. L'offerta sul francese scende da 23,00 a 13,00, alla pari con l'attaccante della Roma, dato a 15,00 prima del gol alla Salernitana. Dietro di loro spunta la sorpresa Correa, a 14,00, mentre per Dzeko si sale a 23,00. Il momento difficile della Juventus, infine, ricade anche sul reparto avanzato: senza CR7, il primo bianconero è Dybala, in quota a 21,00; Morata segue a 23,00, mentre per Chiesa si sale fino a 76,00.