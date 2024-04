Laha dimostrato un notevole miglioramento nella difesa nelle ultime sei partite di campionato, registrando quattro clean sheet, ovvero partite in cui non ha subito gol. Questo risultato è pari al numero di clean sheet ottenuti nelle precedenti 17 partite del torneo.Tale miglioramento evidenzia un'evoluzione positiva nella solidità difensiva della squadra, segnalando un periodo di maggiore efficacia nel proteggere la propria porta. Questo cambiamento potrebbe essere attribuito a varie cause, tra cui regolazioni tattiche, miglioramenti nella forma dei giocatori difensivi e una maggiore coesione difensiva complessiva.