Quinta vittoria in altrettante giornate di campionato per l’Inter, prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il successo nerazzurro contro la Lazio e il ko a sorpresa del Napoli - caduto in casa contro il Cagliari - permettono alla squadra di Conte di diventare la prima concorrente dei bianconeri nella corsa allo scudetto. Sul tabellone 888sport.it l’Inter passa da 4,50 a 3,75, con la Juve avanti a 1,50. Scivolano invece gli azzurri, che, come riporta Agipronews, da 4,50 arrivano a 5,50. A sorpresa, dietro il trio di favorite, si piazza l’Atalanta: grazie al blitz dell’Olimpico contro la Roma i bergamaschi avanzano a 81,00, scavalcando proprio i giallorossi che ora a 101 volte la posta sono alla pari con la Lazio.