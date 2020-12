In onda su ​Radio Musica Television Facundo Quiroga, ex difensore argentino anche del Napoli, ha parlato di un talento argentino di cui si comincia a parlare anche in Italia: "Juve e Sassuolo su Julian Alvarez? Penso che sia un calciatore che può fare grandissime cose in futuro. Se qualche club dovesse riuscire a strapparlo al River, sarebbe molto buono per lui perchè potrebbe crescere molto in Europa. Può giocare in tutti i ruoli offensivi e sarebbe ottimo per lui sbarcare nel Vecchio Continente: è molto difficile acquistarlo al momento, perché uno dei giocatori chiave in un River che si gioca traguardi importanti, ma se qualcuno punterà su di lui farà un affare".

SU DYBALA - "I calciatori non possono sempre esprimersi ai massimi livelli, in ogni singola stagione, e un'annata no può capitare, soprattutto in squadre come la Juventus. Dybala è un grande giocatore e lavorerà duramente per tornare quello di sempre col club e in Nazionale, magari già nei primi mesi del 2021. In Argentina si è parlato di un interesse del Napoli per lui, da tifoso del club ci spero".