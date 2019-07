Paulo Dybala ha provato a distrarre Arturo Vidal prima di un calcio di rigore calciato dal cileno nella finale del terzo e quarto posto nella finale di Coppa America ieri sera. L'attaccante bianconero urla "Quiricocho", ma cosa vuol dire? ​La leggenda narra che Quiricocho fosse un tifoso dell'Estudiantes famoso negli anni '60 per non portare fortuna: ogni partita dell’Estudiantes a cui assisteva, la squadra perdeva. Per questo gli venne chiesto di accedere al parcheggio dello stadio per accogliere gli avversari.Da quel momento la parola viene utilizzata prima di rigori o situazioni di pericolo come una sorta di gesto scaramantico.