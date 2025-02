Solo la Juventus vince in Europa tra le italiane: il quinto posto in Champions si complica, sorpasso della Spagna

AFP or licensors

Si è conclusa la settimana europea con le partite di andata dei playoff d. Continua la corsa per la conquista del quinto posto in Champions per la Serie A, che spera di riuscirsi come aveva fatto l'anno scorso, permettendo quindi ad una squadra in più di partecipare alla massima competizione europea. Una situazione che riguarda anche lavisto che si sta giocando l'accesso alla prossima Champions ed è in lotta con Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna. Ecco qual è la situazione al momento.

Quinto posto Champions in salita per la Serie A: sorpasso della Liga

INGHILTERRA 20.892(7/7)

SPAGNA 18.035 (6/7)

ITALIA 17.687 (7/8)

GERMANIA 15.421 (5/8)

PORTOGALLO 15.350 (4/5)

FRANCIA 14.214 (5/7)

BELGIO 13.550 (5/5)

OLANDA 12.250 (5/6)

Vittoria: 2 punti (1 punto nei turni di qualificazione)

Pareggio: 1 punto (0,5 punti nei turni di qualificazione)

Sconfitta: 0 punti

Bonus: vengono assegnati punti extra per il superamento di determinate fasi del torneo, ad esempio la qualificazione agli ottavi, ai quarti, alle semifinali e alla finale della Champions League e dell’Europa League.

Turno sfavorevole per l'Italia visto che solo la Juventus ha vinto. Sono arrivate poi sconfitte per Atalanta e Milan, oltre al pareggio della Roma. E infatti c'è stato il sorpasso da parte della Spagna. L'Italia si trova adesso al terzo posto nel ranking UEFA per nazioni, con in vetta distaccata da tutti l'Inghilterra.Solo le prime due nazioni potranno aggiungere una squadra in più nella prossima edizione della Champions e in questo momento quindi l'Italia rimarrebbe con le consuete quattro squadre. C'è però ancora tempo per cambiare la situazione e arrivare in almeno seconda posizione. Il. Il punteggio totale viene poi diviso per il numero di squadre che hanno partecipato alle competizioni in quel periodo, ottenendo così un valore medio.I punti vengono assegnati ai club in base ai risultati ottenuti nelle varie competizioni UEFA.