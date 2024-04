Al di là dei risultati delle squadre italiane, un aiuto potrebbe giungere anche dalle avversarie delle formazioni tedesche e inglesi ancora impegnate nella. In particolare, gli occhi sono puntati sui club della, dato che solo tre di essi sono rimasti in gioco e accumulare punti per il ranking diventa più arduo man mano che il numero di squadre che possono contribuire alla causa diminuisce.Pertanto, seriuscissero a ottenere dei successi rispettivamente contro- magari ipotecando il passaggio del turno - lo sforzo richiesto alle squadre della Serie A per conquistare almeno il secondo posto nel ranking (e il conseguente slot aggiuntivo) sarebbe considerevolmente ridotto, se non addirittura eliminato.Al contrario, è più difficile "sperare" nei confronti delle squadre inglesi, poiché i club ancora in lizza nelle tre competizioni europee sono ben cinque (due in Champions League, due in Europa League e una in Conference League), offrendo maggiori opportunità di accumulare punti. Tenendo presente che i primi due posti nel ranking garantiranno uno slot aggiuntivo, diventa cruciale non solo piazzarsi bene, ma anche tenere a bada almeno una delle avversarie in corsa.