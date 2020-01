Ieri difensore, oggi allenatore. Da un bianconero all'altro. Fino a poco tempo fa Igor Tudor è stato sulla panchina dell'Udinese, ma in passato ha vestito la maglia della Juve dal 1998 al 2005, tornando nella stagione 2006-07 senza però mai scendere in campo a causa di un infortunio che si è portato avanti per tutta la stagione. In quell'occasione la società provò a risolvere il contratto, ma Tudor rimase fino alla scadenza naturale dopo aver accettato la riduzione dell'ingaggio. Due scudetti e due Supercoppe italiane per il croato, che il 13 gennaio 2005 giocò l'ultima partita bianconera contro l'Atalanta in Coppa Italia.