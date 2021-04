DAL SITO UFFICIALE DELL'ATALANTA



"Penultimo allenamento in vista della sfida alla Juventus per la 31ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 18 aprile alle 15. I nerazzurri si sono allenati al pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Hateboer che prosegue nel suo programma di recupero.



Domani, sabato 17 aprile, è in programma la rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse."



L'Atalanta è quarta nella classifica della Serie A a quota 61, un punto in meno della Juve, terza a 62.