Un derby della Mole, con la Champions sullo sfondo. Per la Juventus prima del Villarreal c'è la sfida al Torino, mentre sulla carta è più facile l'impegno degli spagnoli prima del match di martedì sera: la squadra di Emery affronta domani alle 14 il Granada in trasferta: i padroni di casa sono quartultimi in Liga e reduci da quattro sconfitte di fila, per questo Emery contro di loro potrebbe far riposare qualche big in vista della Juventus.