Nello stilare le probabili formazioni del Verona in vista della partita di stasera all'Allianz Stadium contro la Juventus, abbiamo previsto Samuel Di Carmine come centravanti nel 3-4-2-1 di mister Juric. Quello che va precisato tuttavia è che Di Carmine si trova in ballottaggio al 50% con un altro attaccante a disposizione della formazione scaligera: il 23enne Andrea Favilli, in prestito dal Genoa. Favilli si sta inserendo alla grande in questo inizio di stagione, avendo anche firmato il successo per 1-0 sull'Udinese, sua prima rete in Serie A. Si tratta di un ex: esordì tra i professionisti a 18 anni nella Juve di Allegri.