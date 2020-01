Nonostante siano gli ottavi di Coppa Italia, nonostante l'avversario non sia sicuramente tra i più ostici, la Juventus dovrà fare sicuramente molta attenzione domani. Sì, perché il momento di forma che stanno vivendo i ragazzi allenati da Gotti non lascia spazio ad interpretazioni: i friulani stanno bene, e hanno voglia di andare avanti nella competizione a tutti i costi. Le ultime tre partite, infatti, hanno certificato una crescita esponenziale in termini di prestazione e in termini di risultati. Dopo la sconfitta per 3-1 proprio contro la Juve, l'Udinese ha vinto tutte le successive partite. Contro il Cagliari (2-1) nell'ultima partita dell'anno; contro il Lecce (1-0) e contro il Sassuolo (3-0) nell'ultima uscita. Da questi tre risultati emerge senza dubbio la capacità di saper soffrire e vincere anche di misura, e poi una crescita sia da parte della difesa che in termini realizzativi. Sei gol fatti e uno solo subito: insomma, la Juve è avvisata.