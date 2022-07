Come è ormai consuetudine della comunicazione a tinte bianconere, la Juventus ha condiviso attraverso i propri canali il dietro le quinte dell'arrivo di Bremer alla Juventus. Dallo sbarco a Caselle, il saluto dei tifosi, le foto davanti la Continassa, i saluti con Cherubini - che racconta: "ci siamo già conosciuti in una video call" -, Nedved e Arrivabene e ancora la visita al centro sportivo. Il giorno dopo, le visite mediche e il primo contatto con i compagni di squadra, con il tecnico Massimiliano Allegri e la firma sul contratto.



Per il dietro le quinte dell'arrivo di Bremer alla Juventus, guarda il video di seguito.