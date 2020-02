La Spal si avvicina alla sfida con la Juve, domani pomeriggio alle 18 al Paolo Mazza. Per l'occasione, secondo quanto riferito da Sky Sport, il nuovo tecnico Luigi Di Biagio dovrebbe riproporre il 4-4-2, con la coppia Di Francesco-Petagna in avanti. In difesa invece spazio a Cionek, Zukanovic, Bonifazi e Reca, in mediana Castro, Valdifiori e Missiroli cerniera centrale e Valoti sulla sinistra. Si tratta di un esordio assoluto in casa per Di Biagio, che dopo l'esperienza in Under 21, con l'Italia, trova la sua seconda panchina in Serie A: pronti via, subito una partita delicata, in un momento ancor più teso, dopo il debutto amaro contro il Lecce.