Paul Pogba è sbarcato a Torino per ritrovare gli ex compagni della Juventus e, in particolare, per salutare l'addio ai colori bianconeri di Andrea Barzagli, che domenica sera ha giocato l'ultima partita allo Stadium contro l'Atalanta, salvo poi festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo e, alle Ogr di Torino, il proprio ritiro dal calcio giocato. Per l'occasione è tornato anche il centrocampista francese, che ha ormai chiuso senza sussulti la propria stagione al Manchester United. I Red Devils, fuori dai primi quattro posti in Premier League per la prossima edizione di Champions, sono ormai certi del suo addio nell'estate di mercato e Fabio Paratici prepara l'all-in per riportarlo alla Juventus. I costi dell'operazione sono altissimi, considerando che lo United non vuole abbassare la richiesta di 150 milioni di euro e l'ingaggio di Pogba è in doppia cifra, ma i bianconeri, come vi abbiamo raccontato, non hanno intenzione di mollare la presa.



IN FAMIGLIA - "Sei un esempio per tutti noi calciatori" ha scritto Pogba di Barzagli tramite Instagram, "Qui sto come in famiglia", quanto filtra dalla festa di domenica sera, riportato oggi da Tuttosport. Insomma, la Juventus è terra di grandi amicizie e di meravigliosi ricordi per il francese, che in carriera mai ha reso come negli anni di Torino. Alle Officine Grandi Riparazioni, insomma, si è consumato l'ennesimo atto d'amore tra Pogba e la Juventus, ma, sulla strada del ritorno "a casa", c'è la forte concorrenza del Real Madrid pronta a cambiare le carte in tavola. I Blancos hanno individuato in lui il grande rinforzo a centrocampo da donare a Zinedine Zidane. La Juventus, però, è "una famiglia" per Pogba e questo potrebbe favorire la sua scelta per il futuro. E tifosi dello Stadium non vedono l'ora di poter tornare a chiamare anche il suo nome.



