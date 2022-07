A poco più di un mese dall'esordio in Serie A contro la, ildeve fare i conti con un'assenza importante:, fa sapere la società emiliana, non sarà aggregato al gruppo per la preparazione in corso a Vipiteno. Il centrocampista ivoriano è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. È a rischio, dunque, la sua presenza nel match contro i bianconeri, in attesa di capire i tempi di recupero.