Fra 48 ore la Juventus scenderà in campo contro la Sampdoria a Marassi per la prima sfida del girone di ritorno. Una partita che andrà a completare un gennaio rovente e aprire un febbraio non meno infuocato. Andando a dare un'occhiata alle condizioni dell'avversaria, allenata dall'ex tecnico bianconero Claudio Ranieri, la Samp oggi ha recuperato Omar Colley mentre Tonelli ha svolto un programma individuale. Prosegue il recupero di Gabbiadini, con un lavoro specifico di potenziamento sulla sabbia. La formazione blucerchiata stazione esattamente a metà classifica, la Juve continua la difficile rimonta scudetto.