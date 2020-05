Ecco le prime pagine dei giornali sportivi. "Qui salta tutto", titola Tuttosport in riferimento al botta e risposta tra il Governo da una parte, con Spadafora, e Lega e Figc dall'altra. Taglio alto dedicato invece alla Bundesliga, che oggi riparte per la prima volta dopo lo stop. "Chi si ferma paga", invece, è il titolo de Il Corriere dello Sport, che riporta le parole del presidente della Uefa Ceferin, intervistato in esclusiva. Anche qui, grande spazio al ritorno del calcio in Germania, con Dortmund-Schalke il match più atteso della giornata.



