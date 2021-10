Sembra passata l'apprensione in casaper le condizioni di: il centrocampista della Nazionale, infatti, è rientrato febbricitante dagli impegni di Nations League e non si è allenato, facendo preoccupare José Mourinho. Secondo quanto filtra da Trigoria, però, la fase più acuta dell'influenza sembra già alle spalle e c'è ottimismo su un pieno recupero di Pellegrini in vista del match dell'Allianz Stadium contro la Juventus, domenica sera alle 20.45. Da valutare le condizioni di Viña, che rientrerà a poche ore dalla partita; già certa, invece, l'indisponibilità di Smalling.