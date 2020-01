Non solo Mkhitaryan. Fonseca contro la Juve rischia di perdere pure Leonardo Spinazzola colpito da un forte attacco febbrile. Il terzino resterà a riposo oggi e domani e proverà a recuperare in extremis per domenica:una partita importante per Spinazzola, che proprio in estate è stato ceduto dalla Juventus nello scambio con Luca Pellegrini.