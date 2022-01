Qualora dovesse effettivamente viaggiare a Torino, quello che affronterà la Juventus sarà un Napoli in piena emergenza. In attesa di comunicazioni da parte dell'Asl attese nel pomeriggio, gli effettivi a disposizione del vice Domenichini (anche Spalletti è risultato positivo al Covid) sono contati. L'unico ruolo senza problemi è quello del portiere, con Ospina senza problemi a difendere i pali. Davanti a lui più di un'incognita: con Mario Rui e Malcuit positivi e Koulibaly in Coppa d'Africa, i centrali saranno Juan Jesus e Rrahmani, con Di Lorenzo a destra; a sinistra sarà rispolverato Ghoulam, che non gioca titolare da ben 10 mesi. Scelte obbligate anche a centrocampo: con Anguissa in Coppa d'Africa, mediana formata da Demme e Lobotka; Zielinski e Politano agiranno con Insigne dietro Mertens. E i soli cambi a disposizione sarebbero quindi Meret, Marfella, Zanoli, Fabián Ruiz, Petagna.





In mediana Fabián Ruiz ancora non sembra al meglio dopo l'infortunio, in attesa toccherà a Demme e Lobotka. Zielinski agirà come al solito tra le linee e in avanti le scelte appaiono praticamente obbligate: Politano sull'out di destra, Mertens prima punta e Insigne sulla fascia sinistra. Sarà una sfida delicata per il capitano, che tra qualche giorno firmerà il contratto con il Toronto e si troverà a giocare quasi da ex calciatore del Napoli. Le alternative a gara in corso sarebbero, dunque, Zanoli, Fabián Ruiz e Petagna, oltre i portieri Meret e Marfella.