Nikola Maksimovic sarà l’unico recuperato di Rino Gattuso per la sfida con la Juventus. Il difensore ieri ha svolto quasi l’intero allenamento con i compagni e dovrebbe essere convocato pur partendo dalla panchina. Ancora out Koulibaly, in mezzo giocherà Di Lorenzo. Tra i forfait anche Dries Mertens, che ieri ha postato un video per i tifosi: "Non ce la faccio più, voglio presto tornare in campo".