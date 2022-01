L'addio tra Lorenzo Insigne e il Napoli è ormai certo: il capitano azzurro lascerà la squadra di cui è capitano a giugno. Il trasferimento al Toronto è infatti nero su bianco: Insigne ha firmato poco fa in un hotel di Roma - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - accompagnato dalla moglie, dall’agente Vincenzo Pisacane e dall’intermediario Andrea D'Amico. Alla presenza degli intermediari del club canadese, Insigne ha firmato un contratto quinquennale da 11 milioni di euro + 4 di bonus a stagione: un'offerta irrinunciabile, sancita proprio alla vigilia di una partita che per Insigne ha avuto sempre un sapore speciale: Juventus-Napoli.