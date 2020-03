La Juventus aspetta il Milan per domani, giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia, coronavirus permettendo. La situazione dei rossoneri però, che sul campo sembrano aver trovato un rendimento più costante dopo l'inizio thrilling di stagione, non è delle migliori sotto l'aspetto societario. Come riporta Sky Sport, la società non ha perdonato a Boban l'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha messo in evidenza tutte le difficoltà nel lavorare con Gazidis. Così, sembra che la dirigenza stia pensando di arrivare ad una separazione con l'ex campione croato: da capire se si tratterà di decisione unilaterale o consensuale.