Filtrano buone notizie per l'Inter dalla Pinetina: secondo quanto riporta Calciomercato.com Inzaghi domani riaccoglierà in gruppo - oltre a Lautaro già guarito dal covid - anche Marcelo Brozovic, che oggi ha dato sensazioni positive lavorando sulla corsa. Crescono così le possibilità di vedere il croato in campo domenica sera contro la Juventus. Più prudenza sul fronte de Vrij, che anche domani si allenerà a parte e che rimane in dubbio per domenica sera.