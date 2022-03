Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Inter potrebbero crescere le chance di recupero per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij in vista del match di domenica sera contro la Juventus. I due infatti sono "clinicamente guariti" e si sono allenati nei giorni di riposo concessi da Inzaghi: i prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se riusciranno a recuperare al 100% ed esserci a Torino.