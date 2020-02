La Fiorentina vuole confermare il buon periodo di forma anche domani, nel sentito match contro la Juventus a Torino, per la partita delle 12.30. Per Beppe Iachini, tecnico Viola in questo 2020, le scelte di formazione sono in parte obbligate, specialmente per quanto riguarda la linea difensiva. Così, con l'immancabile 3-5-2, ci sarà Badelj qualora non dovesse recuperare Castrovilli, mentre Cutrone è leggermente favorito su Vlahovic in attacco, come riporta Sportmediaset.



LA FORMAZIONE (3-5-2) - Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Ballottaggio: Cutrone-Vlahovic, Castrovilli-Badelj