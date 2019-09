Futuro da predestinato, la corte del Real Madrid ed il blitz di Corvino per portarlo a Firenze due anni fa. Tofol Montiel, 19 anni, ha tanta concorrenza in avanti, ma potrebbe entrare nelle rotazioni di Montella, anche perché sinora - mai in campionato - ha sempre timbrato con gol e assist quando è stato chiamato in causa. Così, come ha rivelato a Tuttosport, attende l'esordio in campionato, dopo le presenze in amichevole e Coppa Italia, sebbene davanti abbia Chiesa e Ribery.



LE SUE PAROLE - "Lasciare il segno contro la Juventus sarebbe il massimo. Da subito mi hanno raccontato della rimonta finita con successo Viola per 4 a 2 di qualche anno fa, segnò anche il mio connazionale Joaquin. Aspettiamo con ansia la sfida, che è una rivalità storica. La Juve è la squadra più forte, ma noi vogliamo far felici i tifosi. Chi mi piace dei bianconeri? Dybala ha una classe di primo livello, potrebbe giocare ovunque, dal Real Madrid al Barcellona. Di italiani, invece, stimo il mio compagno Chiesa e Insigne".