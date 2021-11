Lasi prepara alla trasferta di Torino e Vincenzo Italiano vuole tenere sulla corda i propri giocatori. Come riporta Firenze Viola, l'allenatore sta preparando minuziosamente la gara, come testimoniano le urla durante gli allenamenti con la squadra. Urla che, stando ai testimoni, avrebbero come oggetto alcuni giocatori della, scanditi affinché i giocatori possano capire i movimenti degli avversari. Da Chiesa a Bernardeschi fino a Danilo: Italiano non vuole lasciare nulla al caso e sta "mettendo in campo" la squadra che affronterà sabato, così che i suoi memorizzino tutti i compiti necessari.