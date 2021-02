Il Crotone cerca l’impresa contro la Juve. Dopo l'1-1 dell'andata, Stroppa va a Torino. Come ci arriva? Come scrive Tuttosport: "Non recupera Benali e Cigarini è a mezzo servizio, andrà in panchina. Da valutare le condizioni di Molina, reduce da un lungo infortunio alla spalla, ma che in settimana si è allenato col gruppo. Se cambiamento ci sarà nel modulo, sicuramente sarà in difesa: reparto sotto accusa per i troppi gol subiti e che potrebbe passare dal modulo con tre difensori a quello con quattro. Questo significa anche che uno tra Messias e Ounas andrà a fare il trequartista".