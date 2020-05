1









Tutti insieme, scaglionati ma appassionatamente uniti. La Juve si ritrova finalmente al completo (eccezion fatta per Demiral, che si è diviso al solito tra JMedical e Continassa) e al centro sportivo è andato in scena un'altra seduta di preparazione 'estiva' al campionato che verrà. Un finale tutto da vivere, e per questo da studiare minuziosamente.



23 GIOCATORI - Maurizio Sarri ha avuto a disposizione 23 calciatori, sono rientrati tutti i giocatori che hanno trascorso il lockdown all'estero. I gruppi si sono fatti più numerosi, e con l'arrivo dei brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro (ai quali si sono aggiunti gli ultimi arrivati Higuain e Rabiot), il tecnico bianconero ha iniziato anche le prime prove tattiche in vista della ripresa della stagione. Dalle 9 alle 17.30, una giornata di via vai alla Continassa, che ritorna alla normalità.