Dopo il campionato, che torna nel weekend dopo la sosta per le nazionali, settimana prossima sarà di nuovo tempo di. E lasfiderà a Stamford Bridge il, in un match che potrebbe essere decisivo per il primo posto nel girone H.- Un match al quale i blues potrebbero arrivare con alcune defezioni. Preoccupano soprattutto le condizioni di Lukaku e Kovacic e nella conferenza stampa pre-Leicester, Tuchel ha fatto il punto della situazione: "Domani Kovacic e Lukaku sono ancora fuori. Romelu è vicino al ritorno in squadra, spero che domenica possa unirsi al gruppo, sta spingendo forte per tornare. Per quanto riguarda Mateo, invece, ci vorranno più giorni prima che sia pronto: salterà altre partite".