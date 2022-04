Due giocatori da monitorare in casa Cagliari in vista dell'atteso match di sabato sera contro la Juventus: si tratta di Daniele Baselli e Luca Ceppitelli. Come comunicato proprio dalla società rossoblu, Baselli è rimasto a riposo in seguito a una distorsione alla caviglia destra rimediata in allenamento, mentre Ceppitelli ha svolto lavoro personalizzato.