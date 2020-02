Uscito al 10' per un colpo alla testa, il secondo portiere del Brescia Alfonso è fuori da ogni tipo di pericolo, dopo l'infortunio patito durante la sfida contro la Juventus. Entrato dal primo minuto per sostituire il titolare Joronen, Alfonso si è rovinato la domenica con una visita all'ospedale: come riportato da Il Corriere dello Sport, la Tac ha dato esiti negativi, scongiurando rischi ben peggiori del semplice trauma. Storia nella storia, con l'uscita di Alfonso ha potuto esordire il terzo nelle rotazioni delle rondinelle, Lorenzo Andrenacci, che ha commentato così il suo esordio in Serie A: "E' stato tutto così veloce, che le emozioni sono passate una dietro l'altra. Ho cercato di concentrarmi e stare tranquillo, il resto è venuto da sé".