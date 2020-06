La Juventus sarà ospite del Bologna questa sera, alle 21.45, per ritorno in Serie A dopo lo stop per il coronavirus. La cornice sarà però del tutto inedita. Infatti, come riporta Il Corriere di Bologna, si tratta della prima partita in assoluto dei bolognesi in casa a porte chiuse. I felsinei hanno già giocato senza pubblico, ma mai tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall'Ara. La prima, nel 1925 contro il Genoa a Milano, valse addirittura il primo Scudetto della storia rossoblù. Per la Juventus, invece, le porte chiuse sono ormai diventate abitudine: si tratta, infatti, della quarta partita che i bianconeri giocano con le nuove misure restrittive anti-coronavirus.