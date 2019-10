Il Bologna di Sinisa Mihajlovic riprenderà domani gli allenamenti in vista del ritorno del campionato, contro la Juventus, dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico dei rossoblù, come riporta Tuttosport, sta pensando di mettere in panchina il portiere polacco ​Skorupski, per dare spazio al suo vice, Da Costa, anima dello spogliatoio degli emiliani.