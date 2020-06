La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha presentato così la sfida di lunedì contro il Bologna. Ecco l'analisi del rendimento dei rossoblù prima della pausa per l'emergenza coronavirus.



"l Bologna si presenta alla ripartenza della Serie A forte della decima posizione in classifica a quota 34 punti, 17 ottenuti in casa e 17 in trasferta: un bottino che la squadra felsinea ha raccolto grazie a 9 vittorie e 7 pareggi.



Prima della lunga sosta la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic (che ha appena rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2023) ha perso 2-0 sul campo della Lazio. Per trovare l’ultimo successo bisogna andare indietro fino al 7 febbraio, quando sempre nella Capitale vinse contro la Roma con un pirotecnico 3-2. L’ultima vittoria interna è invece del 1 febbraio, 2-1 in rimonta contro il Brescia.



Il miglior marcatore del Bologna in campionato è Orsolini con 7 reti all’attivo, seguito da Palacio (6), Bani e Sansone (4), Soriano e Barrow (3), Poli (2) e Skov Olsen, Danilo, Santander, Dzemaili e Krejci con una. Il giocatore con più minuti giocati è invece il portiere polacco Skorupski, in campo in 25 delle 26 gare finora disputate".