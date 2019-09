Giuseppe De Matteis, questore di Torino, ha parlato al termine di Juve-Verona al Corriere della Sera. Dopo la grande preoccupazione in vista della risposta ultras all'indagine Last Banner, De Matteis ha espresso soddisfazione per la messa in sicurezza dell'evento dell'Allianz Stadium: "La partita si è svolta senza criticità. La curva Sud ha visto una grande partecipazione di famiglie e bambini e questo rappresenta, a mio avviso, una conquista per i tifosi e una bella pagina di sport", le sue parole, rilasciate al Corriere della Sera. La vera novità della gara è stata la presenza degli steward sulle gradinate della curva sud, stavolta occupata da tanti bambini e pochissimi appartenenti alla tifoseria organizzata.