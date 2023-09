Signori, questo è un attaccante da ottanta milioni di euro. Questo è il Dusanche si è sempre visto in potenza, poco in sostanza. Questo è il giocatore che serviva allanei momenti più duri, e che oggi giustamente si gode la passerella in uno scontro diretto finalmente portato a casa da Allegri.. Quello che toglie le castagne dal fuoco ad Allegri e quello che raccoglie, forse per la prima volta, l'eredità di un centravanti finora dimostratosi inaffidabile, o comunque presente soltanto a tratti. Nemmeno lunghi.Quarto gol in quattro partite, prima doppietta stagionale e reti alla Juve che diventano 27 in 67 partite. Niente male. E niente mugugni, soprattutto e in particolare da parte sua. La sensazione che lascia, anche la gara con la Lazio, è che a cambiare sia stato l'atteggiamento e non solo un evidente miglioramento di condizione fisica:Il primo gol è una perla. Poi fa il secondo personale e terzo di squadra e quasi te lo dimentichi: è segno di super potenza. E di una ruota girata esattamente come e dove voleva lui: tutto ciò che tocca, destro o sinistro, è un pallone pronto a trasformarsi in oro e in applausi dei tifosi. Mai così orgogliosi di lui, dopo essersi schierati senza paura tra le sue potenzialità.Potenzialità che DV9 ha trasformato in fatti, o almeno in un inizio di campionato decisamente differente dal precedente, finalmente ai livelli del suo periodo alla Fiorentina tanto decantato. La realtà è che, rispetto ai tempi in viola, Dusan è pure migliorato.Guida. Fa da leader. Stavolta con i numeri sotto al braccio e il sorriso sulle labbra. Quello che ha cambiato tutto, più delle reti, più della condizione fisica: ora è il centravanti giusto per la Juventus perché è lui a sentirsi giusto per questo gruppo. E tanti saluti a Lukaku...