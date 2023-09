La Juventus vince e convince contro la Lazio, ma, soprattutto, torna a fare la voce grossa nel campionato italiano dopo più di due anni di 'astinenza'. I bianconeri sono, infatti, al secondo posto in classifica alle spalle solo dell'Inter di Simone Inzaghi, unica squadra a punteggio pieno. Il merito di questo avvio positivo è siciramente di tutti i componenti della squadra che però, hanno trovato 'nuovi' punti di riferimento in attacco rispetto a 3 mesi fa. Nuovi per modo di dire, perchè i profili sono quelli di Chiesa e, che però hannoin estate e ora stanno trascinando la Vecchia Signora a suon di gol.- Intendiamoci, per Chiesa bisognava attendere solo un pò di tempo a causa del grave infortunio subito nella passata stagione, a differenza del serbo che si, è stato alle prese con una pubalgia che lo ha tormentato per diverso tempo, ma che a differenza di Chiesa non ha quasi mai inciso nelle volte in cui era stato chiamato in causa. Tanto da far pensare alla società della Continassa di potersene privare per rimpiazzarlo con Lukaku, ma si è trattato di un pensiero che ha a malapena sfiorato le menti di Giuntoli e Manna, che hanno sempre spinto per blindare DV9 all'ombra della Mole., dato che in queste prime 4 giornate ha messo a segno altrettante reti, diventandoa realizzare 4 gol nelle prime 4 partite di campionato per due stagioni consecutive.- Rendimento che non sta passando inosservato neanche nel palcoscenico del calcio internazionale, ,ma, soprattutto di quello europeo. Già, perchè, anzi. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, infatti, il Real è sempre alla ricerca di una punta e con la trattativa per Mbappè ormai in fase di stallo da diverso tempo, ecco che i Blancos starebbero pensando di tornare seriamente su Vlahovic, anche nella sessione di gennaio. Quelle delperò non sono le uniche attenzioni manifestate nei confronti dell'ex attaccante della Fiorentina, dato che anchecontinuano a seguire questa pista, pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato con l'agguerrita concorrenza.