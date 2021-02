Negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha commentato la grande serata dell'ex juventino Moise Kean: "E' sempre melio giocarsele in Italia le proprie carte, ma ormai le frontiere le abbiamo abbattute anche in campo calcistico. Dipende molto dalla continuità, una prestazione come quella di ieri sera lascia il segno e ha mandato un messaggio a Mancini, ma la concorrenza per l'Europeo è tanta. Una ventata d'entusiasmo come quella di Kean ci fa sperare bene".