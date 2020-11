Ieri sera dopo la partita vinta 2-0 contro la Polonia in Nations League, Federico Bernardeschi ha condiviso su Instagram una foto di gruppo relativa all'esultanza al gol che ha sbloccato il risultato, il rigore trasformato da Jorginho nel primo tempo. L'esterno della Juventus sembra rinascere nell'Italia, come si evince anche dai commenti arrivati sotto il post: "Devi giocare così anche nella Juve", "Questo è il vero Berna", "Spacca tutto come sempre" e via discorrendo... Un'iniezione di fiducia per un giocatore che ne ha grande bisogno.