Radu Dragusin come Frabotta? Sì, possibile. Il debutto in Champions League può essere solo l'inizio di una carriera in rampa di lancio per il difensore romeno della Juventus. Al momento l'idea di staff e dirigenza è quella di alternarlo tra prima squadra e Under 23, dove con Lamberto Zauli in panchina è titolare fisso della difesa bianconera. Ora toccherà a lui sfruttare le occasioni che gli verranno date, per convincere tutti e salire stabilmente nella squadra di Pirlo. Come Frabotta.