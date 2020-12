Alex Sandro è un cuore bianconero. In questi anni intorno al terzino della Juventus sono circolate tante voci di un possibile addio: lo volevano tutti, dal Psg al Real Madrid, passando per Manchester United e City. Alex non ci ha pensato un attimo, ha giurato fedeltà alla Juventus senza prendere in considerazione nessuna proposta proventiente da altri club. Nessun dubbio, nessuna incertezza: riconoscenza massima alla società bianconera.