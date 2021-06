Dopo aver perso Calhanoglu (passato all’Inter), il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Nel lunga lista di Maldini e Massara figura anche Dani Ceballos, descritto a La Gazzetta dello Sport dal suo ex tecnico Pepe Mel: “Premetto che ciò che sto per dire va preso con le pinze, ma è un mix tra Pirlo e Gattuso. Con me giocava da centrocampista centrale, regista in un 4-4-2, ma può fare anche il numero 10. È uno di quei giocatori che randella, ci mette l’anima, un tuttocampista: se non gli danno il pallone se lo va a prendere”.