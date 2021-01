In Francia sono convinti: Arek Milik aspetta solo la Juve. L'attaccante polacco, fuori rosa e in uscita dal Napoli col quale ha il contratto in scadenza, ha rifiutato l'offerta del Marsiglia perché nella testa ha solo i bianconeri; non intende valutare nessun'altra eventuale offerta che arriverà durante il mercato, aspetta solo una chiamata di Fabio Paratici col quale nell'estate scorsa aveva già trovato l'accordo prima che sulla panchina della Juve arrivasse Pirlo e cambiassero i piani. Ora potrebbe rinascere il feeling: Milik aspetta la Juve, Paratici è alla ricerca di una quarta punta da regalare all'allenatore per completare l'attacco.